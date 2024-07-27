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Galatasaray, son hazırlık maçını Parma ile oynayacak

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Galatasaray, 5. ve son hazırlık karşılaşmasını Parma ile oynayacak.

Galatasaray, son hazırlık maçını Parma ile oynayacak

, Avusturya kampının son gününde İtalya Serie A takımlarından Parma ile bu akşam saat 21.15’te hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena’da oynanacak mücadele D-Smart'tan canlı olarak yayınlanacak.

Yeni sezonun ilk hazırlık maçında LASK Linz’e 3-2 mağlup olan Galatasaray, ardından Bundesliga 2 takımlarından Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi. Daha sonra Slovak ekibi Trencin’i 4-1’lik sonuçla geçen sarı-kırmızılı ekip, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Lecce’yi 2-1 mağlup etti.

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