Galatasaray, Sparta Prag karşısında nasıl tur atlar?

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Sparta Prag'a konuk olacak.

Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar ilk maçı 3-2'lik galibiyetle tamamlayarak avantajı kapmıştı.

GALATASARAY GALİBİYET VE BERABERLİKTE TUR ATLIYOR

Galatasaray galibiyet ve her türlü beraberlikte turu atlayan taraf olacak. Çekya ekibinin tek farkla galip gelmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek.

Prag ise alacağı her türlü iki farklı galibiyetle tur kapısını aralayan taraf olacak.

SPARTA PRAG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sparta Prag ile Galatasaray arasında oynanacak Avrupa Ligi play-off rövanş maçı bugün saat 23.00'da başlayacak. Karşılaşma EXXEN'den canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ SON 16 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda kura çekimleri yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde saat 14.00'de yapılacak.

TUR GELİRSE MUHTEMEL RAKİPLER

Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri ise şöyle;

Atalanta, Brighton, Leverkusen, Liverpool, Rangers, Slavia Prag, Villarreal, West Ham United.