Galatasaray sponsorluğu askıya aldı

Galatasaray, Serwin Global Solutions SDN BHD ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının askıya alındığını açıkladı.

Sarı-kırmızılılar dün yaptığı açıklamada 2024-2025 ile 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme kapsamında 14 milyon dolarlık sponsorluk anlaşması yapıldığını duyurmuştu.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Bir dijital spor haber platformu olan “meritking.news” markası tanıtımı özelinde Kulübümüzün ve Galatasaray Sportif A.Ş’nin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sponsorluk sözleşmeleri, kulübümüze iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır.



Galatasaray olarak yaptığımız her türlü iş birliğinde kulübümüzün çıkarlarını koruyacak şekilde önlemler alarak çalışmaya devam edeceğiz."

