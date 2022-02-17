Galatasaray sportif direktörünü resmen açıkladı

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Galatasaray'ın yeni sportif direktörü belli oldu.

Sarı-kırmızılılar Pasquale Sensibile ile sportif direktörlük görevi için anlaştığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teknik direktörümüz Domenec Torrent’in göreve başlamasının ardından,

Sportif Danışmanımız Luis Campos’un öneri ve yönlendirmeleri ışığında Sayın Sensibile’nin camiamıza katılması, sadece Galatasaray’ımızı değil aynı zamanda Türk futbolunu, içinde bulunduğu finansal çıkmazdan kurtaracak yeni bir yaklaşımın adımları olarak görülmelidir" denildi.

Açıklamada Sensibile'nin Juventus, Verona, Palermo, Roma gibi önde gelen Avrupa takımlarında görev aldığı belirtildi.

PASQUALE SENSIBILE KİMDİR?

Pasquale Sensibile futbolcu olarak başladığı kariyerinde bir çok alt lig takımında forma giyindi. 50 yaşındaki sportif direktör futbolculuk kariyerini 2003'te sonlandırdı.

Novara, Sampdoria, Mantova, Alessandria, ve Trapani gibi takımlarda sportif direktörlük görevini üstlendi.

Aynı zamanda 2018'de Roma'daki scoutluk görevine geri döndükten sonra 2019 İtalyan kulübünden ayrıldı.

Sensibile o tarihten beri herhangi bir kulüpte görev almadı.

"YILLAR GOMİS'E OLDUĞUNDAN ÇOK GALATASARAY'A ACIMASIZ OLMUŞ"

