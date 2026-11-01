Galatasaray-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Galatasaray 'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak mücadelede Kavanagh düdük çalacak. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Darren England oturacak. England'ın yardımcılığını ise Peter Bankes yapacak.