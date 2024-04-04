Galatasaray, Süper Kupa hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Kupa’da Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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