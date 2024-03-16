17 maçtır yenilmeyen Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya konuk olacak

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.



Galatasaray, ligin geride kalan 29 maçlık bölümünde 25 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 78 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 43 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.



İki takım arasında RAMS Park'ta oynanan son müsabakadan Galatasaray, 2-1 galip ayrılmıştı.



GALATASARAY'DA EKSİKLER



Galatasaray'da yarın iki oyuncunun sakatlık sebebiyle forma giymeme ihtimali bulunuyor.



Hafta içi takımla beraber antrenmana çıkmayan Davinson Sanchez ve Serge Aurier'in sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa maçının kadrosunda olması beklenmiyor.



4 OYUNCU CEZA SINIRINDA BULUNUYOR



Galatasaray'da 4 oyuncu, Kasımpaşa maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılılarda Sergio Oliveira, Kaan Ayhan, Hakim Ziyech ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Atakaş Hatayspor ile RAMS Park'ta yapılacak maçta forma giyemeyecek.



SON 10 LİG MAÇINI KAZANDI



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 10 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 10 resmi maçı da kazandı.



LİGDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 17 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor.



Süper Lig'de çıktığı 29 maçta 64 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 17 gol gördü.



Yaptığı maçların 15'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.