Galatasaray, Süper Lig'de sezonu 1 puanla açtı. 4 gollü maçta Çorum FK ile yenişemedi

UGOCHUKWU YEDEK KULÜBESİNDE

Galatasaray 'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, ilk kez bir resmi maçta kadroya girdi.

Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralanan 22 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesinde görevlendirdi.

İKİ TAKIMIN İLK RANDEVUSU

Galatasaray ile Çorum FK , ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye 'nin en üst seviye futbol liginde mücadele eden İç Anadolu temsilcisini ağırladı. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım oldu.

KOLOMBİYA DEPREMİ UNUTULMADI

Sarı-kırmızılı takım, Davinson Sanchez'in ülkesi Kolombiya'da meydana gelen deprem nedeniyle ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı.

Galatasaraylı futbolcuların, 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri anmak için giydiği tişörtlerde kalp içinde Kolombiya bayrağına yer verilirken "Seninleyiz Kolombiya" yazısı kullanıldı.

GALATASARAY'DA HEDEF 27. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Kulübü, sezona Süper Lig'de 27. şampiyonluk hedefiyle girildiğini vurguladı.

Mücadele öncesinde stattaki LED ekranlarda "Hedef27" yazısı yer aldı. Hoparlörlerden de bu hedefle ilgili anonslar yapıldı.

Süper Lig'de üst üste 4 sezon ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da mutlu sona ulaşarak hem toplamda 27. şampiyonluğunu kazanmayı hem de kendisine ait şampiyonluk serisi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.

ÇORUM FK İÇİN TARİHİ MAÇ

Çorum FK, tarihinin ilk Süper Lig maçına çıktı.

1997 yılında Çorum Belediyespor adıyla kurulan kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele etme hakkı kazandı. Çorum FK, Süper Lig'deki ilk müsabakasında 26 şampiyonlukla Türkiye futbol tarihinin en başarılı futbol takımıyla karşılaştı.

Misafir takımı yaklaşık bin taraftar tribünden destekledi.

ÇORUM FK, YENİLENEN KADROSUYLA SAHADA

Arca Çorum FK, son şampiyon Galatasaray karşısına 9 yeni transferle çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleye Marcos Felipe, Andrei Borza, Hrvoje Smolcic, Alexandre Penetra, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis, Serdar Gürler ve Jesus Ramirez ilk 11'iyle çıktı. Teknik direktör Uğur Uçar, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda Fredy ve Serdar Gürler dışındaki 9 yeni transfere şans verdi.

İç Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde ise Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Arda Şengül, Hüseyin Bulut, Kenan Fakılı, Almed Ildiz, Muhammed Diamande, Mame Thiam, Emircan Gürlük ve Hasan Abdulkareem yer aldı.

UĞUR UÇAR İÇİN ÖZEL MÜSABAKA

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıktı.

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı giydiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyele sahip olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.

Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.

Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımında futbol oynadığı Galatasaray oldu.