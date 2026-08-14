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Galatasaray, Süper Lig'de sezonu 1 puanla açtı. 4 gollü maçta Çorum FK ile yenişemedi

14.08.2026 20:22

Son Güncelleme: 14.08.2026 23:31

Galatasaray, Süper Lig'de sezonu 1 puanla açtı. 4 gollü maçta Çorum FK ile yenişemedi
NTV
NTV - Haber Merkezi
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Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasında Çorum FK ile berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'de 2026-27 sezonu Galatasaray-Çorum FK maçıyla başladı.

 

RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve taraflar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

 

Galatasaray'ın golleri 53 ve 90. dakikalarda Victor Osimhen'den geldi. Konuk ekibin sayılarını ise 59. dakikada Kyziridis ve 61. dakikada Ramirez kaydetti.

 

Çorum FK'da Kyziridis, 70. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

 

Bu skorun ardından her iki takım da sezona 1 puanla başlamış oldu.

 

Galatasaray, gelecek hafta Erzurumspor deplasmanına çıkacak. Çorum FK ise Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

23:21
MAÇTA BERABERLİK VAR
90. Dakika: Galatasaray beraberliği yakaladı. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 2-2 oldu.
23:02
KIRMIZI KART
70. Dakika: Çorum FK 10 kişi kaldı. Kyziridis, orta alanda Yunus Akgün'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
22:56
CEZA SAHASINDA KARAMBOL
65. Dakika: Galatasaray beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine yapılan ortayı Osimhen indirdi. Savunmadan seken topu Abdülkerim tamamlamak istedi ancak kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
22:53
ÇORUM FK ÖNE GEÇTİ
61. Dakika: Çorum FK geri döndü. Galatasaray savunmasında Davinson Sanchez'in geri pası kısa düştü ve araya Ramirez girdi. Kaleci Uğurcan'la karşı karşıya kalan Ramirez'in aşırtma vuruşu ağlarla buluştu ve Çorum FK 2-1 öne geçti.
Anadolu Ajansı
22:51
ÇORUM FK'DAN ŞIK GOL, 1-1 OLDU
59. Dakika: Maçta eşitlik var. Sol kanattan gelişen Çorum FK atağında topu sağına çeken Kyziridis'in ceza sahası dışından vuruşu fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.
Anadolu Ajansı
22:45
OSIMHEN ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
53. Dakika: Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasıyla ceza sahasına hareketlenen Osimhen, kaleciyide geçerek dar açıdan vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak skoru 1-0'a getirdi.
Anadolu Ajansı
22:38
SON ANDA MARCOS FELIPE
46. Dakika: Marcos Felipe gole izin vermedi. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında ceza sahasına yapılan ortaya iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunu kaleci Felipe kornere çeldi.
Anadolu Ajansı
22:05
NET GOL KAÇTI
34. Dakika: Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Sol kanattan ceza sahasına giren Barış Alper'in pozisyonu zorlamasının ardından içeri çevirdiği topa Osimhen gelişine vurdu ancak savunmaya çarpam meşin yuvarlak kornere gitti.
Anadolu Ajansı
21:57
GOL İPTAL EDİLDİ
25. Dakika: Galatasaray'ın golü ofsayta takıldı. Gabriel Sara'nın ceza sahasına ortaladığı topa kafasıyla vuran Yunus Akgün'ün şutu ağlarla buluştu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
IHA
21:57
OSIMHEN VURDU, KALECİ ÇIKARDI
25. Dakika: Osimhen uzaktan denedi. Galatasaray atağında ceza sahası dışında topla buluşan Victor Osimhen'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşu kaleci son anda çeldi.
Anadolu Ajansı
21:44
ÇORUM FK SAVUNMASI SON ANDA ARAYA GİRDİ
13. Dakika: Galatasaray yükleniyor. Yunus Akgün'ün ceza sahasına gönderdiği topu Barış Alper Yılmaz indirdi. Osimhen'in kafayla tamamlamak istediği topu savunma son anda önledi.
Anadolu Ajansı
21:39
İLK TEHLİKE GALATASARAY'DAN
7. Dakika: Galatasaray gole yaklaştı. Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Barış Alper'in kafa vuruşu yandan auta gitti.
21:30
MAÇ BAŞLADI
Galatasaray-Çorum FK karşılaşmasında ilk düdük geldi.
Anadolu Ajansı
21:09
BURUK: "ÇOK GÜVENİYORUM"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: "Zor bir dönem. Biraz karışık gibi gözüküyor ama kendime, ekibime, oyuncularıma çok güveniyorum. Hiçbir zorluk yaşatmayacağız. Kafamda başka bir şey yok. Oyuncularıma güveniyorum. İyi başlayıp iyi bitirecekler."
Anadolu Ajansı
21:01
SİVRİKAYA: "PSİKOLOJİK ANLAMDA İYİ HAZIRLANDIK"
Çorum FK Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya: "Biz yeni bir takımız. Çorum şehrini temsil ediyoruz. Ciddi mesai harcıyoruz. Yaklaşık 1-1.5 aylık süreç içerisinde 3 kamp dönemi geçirdik. Gerek fiziksel gerek taktiksel gerek psikolojik anlamda çok iyi hazırlandık. 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan bir takıma karşı oynuyoruz. Sahada doğruları uygulamaya çalışacağız. Oyunun her parametresinde doğruyu oynayan bir takım göstermek istiyoruz Çorum halkına. Hedefimiz Uğur Hoca önderliğinde güzel bir takım sunmak. Amacımız buradan, elimizden gelenin en iyisini yaparak puan veya puanlar istiyoruz."
20:22
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış, Osimhen. Çorum FK: Felipe, Gökhan, Penetra, Smolcic, Borza, Berat, Fredy, Karlsbakk, Serdar, Kyziridis, Ramirez.
Anadolu Ajansı

UGOCHUKWU YEDEK KULÜBESİNDE

 

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu, ilk kez bir resmi maçta kadroya girdi.

 

Teknik direktör Okan Buruk, İngiltere Championship ekiplerinden Burnley'den kiralanan 22 yaşındaki futbolcuyu yedek kulübesinde görevlendirdi.

 

İKİ TAKIMIN İLK RANDEVUSU

 

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya geldi.

 

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele eden İç Anadolu temsilcisini ağırladı. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım oldu.

 

KOLOMBİYA DEPREMİ UNUTULMADI

 

Sarı-kırmızılı takım, Davinson Sanchez'in ülkesi Kolombiya'da meydana gelen deprem nedeniyle ısınmaya siyah tişörtlerle çıktı.

 

Galatasaraylı futbolcuların, 7,4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri anmak için giydiği tişörtlerde kalp içinde Kolombiya bayrağına yer verilirken "Seninleyiz Kolombiya" yazısı kullanıldı.

 

GALATASARAY'DA HEDEF 27. ŞAMPİYONLUK

 

Galatasaray Kulübü, sezona Süper Lig'de 27. şampiyonluk hedefiyle girildiğini vurguladı.

 

Mücadele öncesinde stattaki LED ekranlarda "Hedef27" yazısı yer aldı. Hoparlörlerden de bu hedefle ilgili anonslar yapıldı.

 

Süper Lig'de üst üste 4 sezon ipi önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da mutlu sona ulaşarak hem toplamda 27. şampiyonluğunu kazanmayı hem de kendisine ait şampiyonluk serisi rekorunu geliştirmeyi amaçlıyor.

 

ÇORUM FK İÇİN TARİHİ MAÇ

 

Çorum FK, tarihinin ilk Süper Lig maçına çıktı.

 

1997 yılında Çorum Belediyespor adıyla kurulan kırmızı-siyahlı kulüp, 29 yıllık tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde mücadele etme hakkı kazandı. Çorum FK, Süper Lig'deki ilk müsabakasında 26 şampiyonlukla Türkiye futbol tarihinin en başarılı futbol takımıyla karşılaştı.

 

Misafir takımı yaklaşık bin taraftar tribünden destekledi.

 

ÇORUM FK, YENİLENEN KADROSUYLA SAHADA

 

Arca Çorum FK, son şampiyon Galatasaray karşısına 9 yeni transferle çıktı.

 

Kırmızı-siyahlı ekip, mücadeleye Marcos Felipe, Andrei Borza, Hrvoje Smolcic, Alexandre Penetra, Gökhan Sazdağı, Berat Özdemir, Fredy, Markus Karlsbakk, Alexandros Kyziridis, Serdar Gürler ve Jesus Ramirez ilk 11'iyle çıktı. Teknik direktör Uğur Uçar, Galatasaray maçının başlangıç kadrosunda Fredy ve Serdar Gürler dışındaki 9 yeni transfere şans verdi.

 

İç Anadolu temsilcisinin yedek kulübesinde ise Erhan Erentürk, Serdar Saatçı, Arda Şengül, Hüseyin Bulut, Kenan Fakılı, Almed Ildiz, Muhammed Diamande, Mame Thiam, Emircan Gürlük ve Hasan Abdulkareem yer aldı.

 

UĞUR UÇAR İÇİN ÖZEL MÜSABAKA

 

Çorum FK Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımının başındaki ilk Süper Lig maçına altyapısından yetiştiği Galatasaray'a karşı çıktı.

 

Galatasaray altyapısından yetişen ve 2004 yılında A takıma yükselen Uğur Uçar, sarı-kırmızılı formayı giydiği 7 sezonda 93 resmi maça çıktı. Önemli bir potansiyele sahip olan Uğur Uçar'ın 2007-2008 sezonunda yaşadığı ciddi sakatlık, Galatasaray'daki kariyerini olumsuz etkiledi.

 

Teknik direktörlük kariyerine iyi başlayan Uçar, Mart 2025 ile Şubat 2026 arasında Trendyol 1. Lig temsilcisi Pendikspor'u çalıştırdı. Şubat 2026'da Çorum FK'nin başına geçen 39 yaşındaki teknik direktör, takımını Süper Lig'e taşımayı başardı.

 

Uğur Uçar'ın Süper Lig'deki ilk rakibi ise altyapısında ve A takımında futbol oynadığı Galatasaray oldu.

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