Galatasaray Süper Lig'e döndü, Alanyaspor'u konuk ediyor. İlk 11'ler

28.02.2026 19:05

Son Güncelleme: 28.02.2026 19:05

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, İtalya deplasmanındaki Juventus maçının ardından Alanyaspor’u ağırlayacak. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turuna kalmasının ardından Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında orta sıralarda yer alan Corendon Alanyaspor’u konuk edecek.

 

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray’da eksik oyuncu bulunmuyor. Ancak Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. 

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Davinson, Singo, Eren, Torreira, Sara, Sane, Barış, Lang, Osimhen

 

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Mounie, Duarte, Elia, Hwang, Janvier, Makouta, Ümit, Hadergjonaj