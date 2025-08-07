Galatasaray, Süper Lig'in ilk haftalarında kazanıyor

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 8 Ağustos Cuma günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.



Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım sıfatıyla oynadığı 28 ilk hafta maçının ise 15'ini kazandı, 7'sini kaybetti, 6'sında ise berabere kaldı.



GAZİANTEP'TE YENİLGİSİ YOK



Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcileriyle deplasmanda yaptığı ilk hafta maçlarında mağlup olmadı.



Lig tarihinde sezonu Gaziantep'te 2 kez açan Galatasaray, 2001-2022 sezonunda 1-1 berabere kaldığı Gaziantepspor'u 2009-2010 sezonunda 3-2 yendi.



Gaziantep FK ile sezon açılış maçında 1 kez karşılaşan Galatasaray, 2020-2021 sezonunda İstanbul'da yapılan maçı 3-1 kazanmıştı.



SADECE 10 MAÇTA GOL ATAMADI



Galatasaray, 67 sezondaki ilk hafta maçlarından 57'sinde gol atarken, sadece 10'unda suskun kaldı.



Sarı-kırmızılı takım, sahasında oynadığı 38 ilk hafta karşılaşmasının sadece 3'ünde gol sevinci yaşayamadı.



Galatasaray, 1963-1964 sezonunda Kasımpaşa, 1984-1985 sezonunda Denizlispor, 1986-1987 sezonunda ise Trabzonspor ile oynadığı maçlarda fileleri havalandıramadı.



EN FARKLI GALİBİYETLER, 4-0'LIK SONUÇLARLA GELDİ



Galatasaray, ilk hafta maçlarında en farklı skorlu galibiyetini 4-0'lık sonuçlarla alırken, en farklı yenilgiyi ise 3-1 ve 2-0'lık skorlarla yaşadı.



Sarı-kırmızılı takım, ilk hafta maçlarında 1964-1965 sezonunda Feriköy'ü, 1983-1984'te Karagümrük'ü, 2007-2008'de de Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.



Galatasaray, 1979-1980'de Göztepe'ye 3-1, 2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve 2019-2020 sezonunda da Denizlispor'a 2-0'lık skorlarla ilk hafta maçlarını kaybetti.