Galatasaray tam 18 isimle yollarını ayırdı: Taraftar endişelendi!

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, tam 18 isimle yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla verdiğiniz emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinizde başarılar dileriz." denildi.

Taraftar sosyal medyada bu duyurunun altında endişesini dile getirdi.

Çoğu taraftarı "Kadın futbol şubesi kapanıyor mu?" sorusunu sordu.

GALATASARAY'IN YOLLARINI AYIRDIĞI İSİMLER