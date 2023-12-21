Galatasaray taraftarı 3 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanına gidecek

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Bu maçta sarı-kırmızılı taraftarlar, deplasman tribünündeki yerini alacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda derbide 2 bin 79 Galatasaray taraftarı, Ülker Stadyumu'nda maçı takip edecek.



3 YIL SONRA KADIKÖY'DE OLACAK



Galatasaray taraftarı, Kadıköy'de en son 2019-2020 sezonunda 23 Şubat 2020 tarihinde Süper Lig'in 23. haftasında oynanan derbide takımının yanındaydı. O mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, sarı-lacivertlileri 20 yıl sonra sahasında mağlup etmişti.