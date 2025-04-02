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Galatasaray taraftarı derbi için Kadıköy'de

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisi için Ülker Stadyumu'na gitti.

Galatasaray taraftarı derbi için Kadıköy'de

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün saat 20.45'te 'ye konuk olacak.

Bu önemli müsabakada sarı-kırmızılı taraftarlar da deplasman tribününde yer alacak.

RAMS Park'ta toplanan taraftarlar, 28 otobüsle müsabakanın oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi. Taraftarlar, bilet ve üst aramalarının yapılmasının ardından stadyuma giriş yaptı.

Galatasaray taraftarı derbi için Kadıköy'de - 1
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