Galatasaray taraftarı Kadıköy'de

Galatasaray taraftarları, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe derbisi için Kadıköy'e ulaştı.

Sarı kırmızılı taraftarlar 30 otobüsle Chobani Stadı'na gitti.

Taraftara eşlik eden Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyesi Bora Bahçetepe, maç öncesi açıklamada bulundu.

Bahçetepe, 4 yıldır Kadıköy'den iyi sonuçlarla ayrıldıklarını hatırlatan, "Yine taraftarlarımızla, futbolcularımızla, hocamızla ve yönetimimizle oraya gidiyoruz. 3 puanı alacağımızdan umutluyuz ve eminiz. Galatasaray, sonunda şampiyon olacaktır. Şampiyon olmak için de önümüzdeki engelleri aşarak ilerliyoruz. Yine bugün 3 puanı alıp döneceğimizden eminim." diye konuştu.



Fenerbahçe'de bir yönetim değişikliği olduğunu aktaran Bahçetepe, "Bu değişiklik, tansiyonu biraz indirdi. Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, her zaman Türkiye'nin temposu, gerilimi ve aksiyonu en yüksek olan maçlarıdır. Buradan ne kadar sakin de gitsek, stada oturunca ve takımlar sahaya çıkınca atmosfer yükselecektir. Tek temennim, kimsenin canı yanmasın ve sakatlık olmasın. Hakem hatası da olmasın. Biz, kazanmayı hedefliyoruz. Kazanıp, 3 puanı alalım. Beklentim budur." ifadelerini kullandı.