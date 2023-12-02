Galatasaray taraftarı maçı balkonlardan izledi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor ile Galatasaray takımları Pendik Stadı'nda karşılaştı.



Bazı sarı-kırmızılı taraftarlar maçı balkonlarından takip etti. Takımlarına destek veren taraftarlar kameralara yansıdı.



Galatasaray, mücadele sonunda Pendikspor’u 2-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 69’uncu dakikada Bakambu ve 82’nci dakikada Ziyech kaydetti.

Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki 12’nci galibiyetini aldı ve maç fazlasıyla 37 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Pendikspor ise 7’nci mağlubiyetini yaşadı ve 13 puanla 16’ncı sırada kaldı.