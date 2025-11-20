Galatasaray taraftarı mesaj yağdırmıştı, transferde engel çıktı
20.11.2025 14:52
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray'ın devre arasında transfer etmeyi hedeflediği ve sarı kırmızılı taraftarların mesaj yağdırdığı yıldız golcü için bir başka talip daha çıktı.
Arda Güler'in takım arkadaşı Rodrygo Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'ın devre arasında transfer etmeyi hedeflediği ve sarı kırmızılı taraftarların mesaj yağdırmıştı. Rodrygo hakkında İspanya basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Defensa Central'de yer alan habere göre; Arsenal, devre arası transfer döneminde Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.
BONSERVİS BEDELİ
İngiliz devinin bu transfer için Real Madrid'de 60 + 20 milyon euro bonservis bedeli teklif edeceği iddia edildi.
Yıldız futbolcunun Dünya Kupası'na gidebilmek için daha fazla süre alacağı bir kulüpte kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.
Bu sezon 16 maça çıkan 24 yaşındaki yıldız, yalnızca 452 dakika süre aldı ve 3 asistlik katkı yapmıştı.