Galatasaray taraftarı mesaj yağdırmıştı, transferde engel çıktı

Arda Güler'in takım arkadaşı Rodrygo Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın devre arasında transfer etmeyi hedeflediği ve sarı kırmızılı taraftarların mesaj yağdırmıştı. Rodrygo hakkında İspanya basınında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Defensa Central'de yer alan habere göre; Arsenal, devre arası transfer döneminde Brezilyalı futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

BONSERVİS BEDELİ

İngiliz devinin bu transfer için Real Madrid'de 60 + 20 milyon euro bonservis bedeli teklif edeceği iddia edildi.

Yıldız futbolcunun Dünya Kupası'na gidebilmek için daha fazla süre alacağı bir kulüpte kariyerine devam etmek istediği öğrenildi.