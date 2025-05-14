Galatasaray taraftarından Hacıosmanoğlu'na tepki
Galatasaray taraftarı Türkiye Kupası finali sonrası TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.
Galatasaray taraftarları, Trabzonspor maçının ardından kupa törenine çıkan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.
Sarı kırmızılı seyirciler Hacıosmanoğlu'nun kupa töreni sırasında sahneye davet edilmesini ıslıklarla protesto etti.
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