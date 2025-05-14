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Galatasaray taraftarından Hacıosmanoğlu'na tepki

Galatasaray taraftarı Türkiye Kupası finali sonrası TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarından Hacıosmanoğlu'na tepki

Galatasaray taraftarları, Trabzonspor maçının ardından kupa törenine çıkan Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki gösterdi.

Sarı kırmızılı seyirciler Hacıosmanoğlu'nun kupa töreni sırasında sahneye davet edilmesini ıslıklarla protesto etti. 

Galatasaray taraftarından Hacıosmanoğlu'na tepki - 1
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