Galatasaray taraftarından Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Manchester United arasında RAMS Park’ta oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftar özel koreografi yaptı.
Taraftarlar kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarda Kuzey tribününde "Aslan", Güney tribününde ise "Şampiyonlar Ligi Kupası" yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce "This is Sami Yen" ve "Welcome to hell" yazıları yapıldı.
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