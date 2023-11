Galatasaray taraftarından Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi

Taraftarlar kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarda Kuzey tribününde "Aslan", Güney tribününde ise "Şampiyonlar Ligi Kupası" yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce "This is Sami Yen" ve "Welcome to hell" yazıları yapıldı.