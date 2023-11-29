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Galatasaray taraftarından Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi

Galatasaray - Manchester United maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar özel bir koreografi gerçekleştirdi.

Galatasaray taraftarından Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi

UEFA A Grubu 5. maçında ile Manchester United arasında RAMS Park’ta oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftar özel koreografi yaptı.

Galatasaray taraftarından Şampiyonlar Ligi'ne özel koreografi - 1

Taraftarlar kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarda Kuzey tribününde "Aslan", Güney tribününde ise "Şampiyonlar Ligi Kupası" yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce "This is Sami Yen" ve "Welcome to hell" yazıları yapıldı.

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