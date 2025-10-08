Galatasaray taraftarını korkutan görüntü: Osimhen için büyük endişe!

Liglere verilen milli ara sonrası lider Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen de ülkesi Nijerya'ya gitmişti.



Nijerya Milli Takımı'nın Lesotho ve Benin ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri için kampa katılan yıldız isim için sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren görüntüler ortaya çıktı.



Nijerya Milli Takımı'nın kampından paylaşılan Osimhen fotoğrafına Galatasaraylı futbolseverler tepki gösterdi.