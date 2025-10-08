NTV.COM.TR

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü: Osimhen için büyük endişe!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı kampındaki görüntüsü taraftarları tedirgin etti.

Liglere verilen milli ara sonrası lider 'ın golcüsü Victor Osimhen de ülkesi 'ya gitmişti.

Nijerya Milli Takımı'nın Lesotho ve Benin ile oynayacağı Dünya Kupası elemeleri için kampa katılan yıldız isim için sarı-kırmızılı taraftarları endişelendiren görüntüler ortaya çıktı.

Nijerya Milli Takımı'nın kampından paylaşılan Osimhen fotoğrafına Galatasaraylı futbolseverler tepki gösterdi.

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü: Osimhen için büyük endişe! - 1 Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı'ndaki o görüntüsü

Sosyal medyada yer alan görüntüde Osimhen'in sol ayak bileğine bandaj uygulaması yapılırken, antrenman sahasının büyük bölümünün topraktan oluşması sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu.

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü: Osimhen için büyük endişe! - 2 Victor Osimhen'in Nijerya Milli Takımı kampından görüntüsü

MİLLİ ARADAN SAKAT DÖNMÜŞTÜ

1 ayı aşkın süre önce verilen son milli arada 'nın Ruanda'ya karşı oynadığı maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Osimhen, 'da 3 müsabakada forma giyememişti.

Nijerya Milli Takımı'ndan sakat döndükten sonra ilk maçına 7. haftadaki Alanyaspor müsabakasına sonradan girerek çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ilk 11'de başlamış ancak karşılaşmaların 90 dakikasında sahada kalamamıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Osimhen, 3 gol kaydetti.

Galatasaray taraftarını korkutan görüntü: Osimhen için büyük endişe! - 3 Galatasaraylı Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisinde yaşanan pozisyonun ardından verdiği reaksiyon

