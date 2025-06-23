Galatasaray taraftarının merak konusuydu: İlkay Gündoğan, transfer kararını maç sonunda açıkladı

"MANCHESTER CITY'DE MUTLUYUM"

Galatasaray'ın gündeminde yer alan yıldız isim, "Bir yıl daha sözleşmem var ve Manchester City'de çok mutluyum. Sanırım herkes bunu biliyor. Ben rekabeti seviyorum, futbol oynamaktan keyif alıyorum. Kendime iyi bakarak en üst seviyede oynayabileceğim birkaç yılım olduğuna inanıyorum. Bunu kanıtladığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Galatasaray ve İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı vermişti:



"İLKAY AKLIMDA VE TAKIMIN BİR PARÇASI"



"Herhangi bir gelişme yok. Bu yüzden hiçbir şey bilmiyorum. Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."