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Galatasaray taraftarının Tuchel'e olan öfkesinin nedeni belli oldu

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Devler Ligi'nde rakipleri Bayern Münih ve Kopenhag arasında oynanan ve 0-0 tamamlanan maçın ardından tepki göstermesinin nedenini Alman basını manşetlere taşıdı. Bu tepkinin sebebi 2014 yılında Bayern çalıştırıcısı Thomas Tuchel'in Galatasaray'a imza atmaktan son anda vazgeçmesinin yattığı kaydedildi.

Galatasaray taraftarının Tuchel'e olan öfkesinin nedeni belli oldu

teknik direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubundaki rakipleri gruptan çıkmayı garantileyen Bayern Münih ve puan Kopenhag maçının ardından  

"Bayern Münih’in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi." diye konuştu.

Bild'in haberine göre, Galatasaray taraftarının Bayern'in teknik direktörü Thomas Tuchel'e beslediği öfkenin altında 2014 yılında yaşanan bir olay yattığı öne sürüldü.

O dönemler Galatasaray ile anlaşmak için İstanbul'a gelen Alman teknik adam, daha sonra görüşmeleri iptal edip mesleğine 1 yıl ara verdikten sonra Borussia Dortmund'a gitti.

Haberde o dönemden beri Tuchel'in Galatasaray'da iyi bir üne sahip olmadığı belirtilirken, Okan Buruk'un maç sonrası tepkisi buraya dayandırıldı. 

PARKEN STADI'NDA FİNAL GİBİ MAÇ

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 6. ve son maçında 12 Aralık Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.

Sarı kırmızılıları 2000 yılında UEFA Kupası'nı kaldırdığı Parken Stadı'nda oynanacak müsabaka sonucunda Bayern Münih'in ardında gruptan çıkarak son 16 turuna kalan takım belli olacak.

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