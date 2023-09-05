Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, ideal ilk 11'ini çok büyük oranda korudu. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirdi.
Yabancı oyuncu olarak Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu, Fildişi Sahilli forvet Wilfried Zaha, Brezilyalı kanat Tete, Türk asıllı Alman orta saha Kerem Demirbay ile Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar bu transferlerle eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 196 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste tesliminin son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Fransız orta saha Tanguy Ndombele ile Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i renklerine bağladı.
Bu iki futbolcunun alınmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e çıktı.
FRANSA'DAN 10, KOLOMBİYA'DAN 7 FUTBOLCU
Galatasaray'ın Fransız futbolcu sayısı 10, Kolombiyalı oyuncu sayısı ise 7'ye yükseldi.
Sarı-kırmızılı takımda 1959'dan bu yana 9 Fransız futbolcu forma giydi. Ndombele'nin eklenmesiyle bu sayı 10'a çıktı.
Daha önce 6 Kolombiya vatandaşının formasını terlettiği Galatasaray'ın 7. oyuncusu Sanchez oldu.
EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN
Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.
TÜRK ASILLI YABANCILAR
Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.
İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.
GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI
Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:
Ülke: Brezilya
Sayı: 23
Futbolcular: Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete
Yugoslavya
16
Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
Romanya
15
Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan
Fransa
10
Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele
Almanya
8
Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay
Hollanda
7
Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt
Arjantin
7
Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi
Kolombiya
7
Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez
Portekiz
6
Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira
İsviçre
6
Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic
Nijerya
5
Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo
İspanya
5
Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino
Fildişi Sahili
5
Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha
Bosna Hersek
4
Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
Kamerun
4
Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
Çekya
4
Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
İsveç
4
Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
Belçika
4
Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens
Uruguay
4
Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
4
Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu
Senegal
3
Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne
Norveç
3
Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö
Fas
3
Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech
Polonya
2
Roman Kosecki, Marek Godlewski
Meksika
2
Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
İngiltere
2
Barry Venison, Mike Marsh
Hırvatistan
2
Robert Spehar, Stjepan Tomas
Gana
2
Richard Kingson, Ahmet Barusso
Arnavutluk
2
Klodian Duro, Lorik Cana
Avustralya
2
Harry Kewell, Lucas Neill
Japonya
2
Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo
Cezayir
2
Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli
ABD
2
Brad Friedel, DeAndre Yedlin
İtalya
2
Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo
Danimarka
2
Victor Nelsson, Mathias Ross
Sırbistan
1
Sasa Ilic
İran
1
Naser Sadeghi
Surinam
1
Ulrich Watson
Litvanya
1
Gintaras Stauce
Zimbabve
1
Norman Mapeza
Galler
1
Dean Saunders
İsrail
1
Haim Revivo
Kuzey Makedonya
1
Goran Pandev
Yeşil Burun Adaları
1
Garry Rodrigues
İzlanda
1
Kolbeinn Sigthorsson
Yunanistan
1
Konstantinos Mitroglou
Gabon
1
Mario Lemina
Mısır
1
Mustafa Muhammed
Şili
1
Erick Pulgar
Avusturya
1
Yusuf Demir
Kosova
1
Milot Rashica
Kanada
1
Samuel Adekugbe
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