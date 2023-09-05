Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray, ideal ilk 11'ini çok büyük oranda korudu. Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Galatasaray, kadrosunu önemli futbolcularla güçlendirdi.



Yabancı oyuncu olarak Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray, İspanyol sol bek Angelino, Demokratik Kongolu santrfor Cedric Bakambu, Fildişi Sahilli forvet Wilfried Zaha, Brezilyalı kanat Tete, Türk asıllı Alman orta saha Kerem Demirbay ile Faslı hücum oyuncusu Hakim Ziyech'i kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılılar bu transferlerle eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bu yana 6 kıta ve 52 ülkeden 196 yabancı futbolcuyu kadrosuna kattı.



Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya liste tesliminin son gününde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'dan Fransız orta saha Tanguy Ndombele ile Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'i renklerine bağladı.



Bu iki futbolcunun alınmasıyla Galatasaray tarihindeki yabancı futbolcu sayısı 198'e çıktı.



FRANSA'DAN 10, KOLOMBİYA'DAN 7 FUTBOLCU



Galatasaray'ın Fransız futbolcu sayısı 10, Kolombiyalı oyuncu sayısı ise 7'ye yükseldi.



Sarı-kırmızılı takımda 1959'dan bu yana 9 Fransız futbolcu forma giydi. Ndombele'nin eklenmesiyle bu sayı 10'a çıktı.



Daha önce 6 Kolombiya vatandaşının formasını terlettiği Galatasaray'ın 7. oyuncusu Sanchez oldu.



EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN



Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.



Sarı-kırmızılı ekip, 64 yılda 23 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 15 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.



TÜRK ASILLI YABANCILAR



Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 6 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.



İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser, Kerem Demirbay, İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz ile Avusturya pasaportuna sahip Yusuf Demir, sarı-kırmızılı formayı terletti.



GALATASARAY'IN YABANCI FUTBOLCULARI



Galatasaray'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:



Ülke: Brezilya

Sayı: 23

Futbolcular: Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao, Gustavo Assunçao, Tete



Yugoslavya

16

Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski



Romanya

15

Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan



Fransa

10

Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Steven Nzonzi, Sacha Boey, Leo Dubois, Tanguy Ndombele



Almanya

8

Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski, Kerem Demirbay



Hollanda

7

Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel, Patrick van Aanholt



Arjantin

7

Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero, Mauro Icardi



Kolombiya

7

Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao, Davinson Sanchez



Portekiz

6

Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira, Gedson Fernandes, Sergio Oliveira



İsviçre

6

Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok, Haris Seferovic



Nijerya

5

Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo



İspanya

5

Albert Riera, Jose Rodrigues, Inaki Pena, Juan Mata, Angelino

Fildişi Sahili



5

Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri, Wilfried Zaha



Bosna Hersek

4

Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic



Kamerun

4

Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou



Çekya

4

Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi



İsveç

4

Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz



Belçika

4

Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda, Dries Mertens



Uruguay

4

Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi, Lucas Torreira

Demokratik Kongo Cumhuriyeti



4

Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama, Cedric Bakambu



Senegal

3

Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne



Norveç

3

Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Fredrik Midtsjö



Fas

3

Nordin Amrabat, Younes Belhanda, Hakim Ziyech



Polonya

2

Roman Kosecki, Marek Godlewski



Meksika

2

Sergio Almaguer, Giovani dos Santos



İngiltere

2

Barry Venison, Mike Marsh



Hırvatistan

2

Robert Spehar, Stjepan Tomas



Gana

2

Richard Kingson, Ahmet Barusso



Arnavutluk

2

Klodian Duro, Lorik Cana



Avustralya

2

Harry Kewell, Lucas Neill



Japonya

2

Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo



Cezayir

2

Ismael Bouzid, Sofiane Feghouli



ABD

2

Brad Friedel, DeAndre Yedlin



İtalya

2

Morgan de Sanctis, Nicolo Zaniolo



Danimarka

2

Victor Nelsson, Mathias Ross



Sırbistan

1

Sasa Ilic



İran

1

Naser Sadeghi



Surinam

1

Ulrich Watson



Litvanya

1

Gintaras Stauce



Zimbabve

1

Norman Mapeza



Galler

1

Dean Saunders



İsrail

1

Haim Revivo



Kuzey Makedonya

1

Goran Pandev



Yeşil Burun Adaları

1

Garry Rodrigues



İzlanda

1

Kolbeinn Sigthorsson



Yunanistan

1

Konstantinos Mitroglou



Gabon

1

Mario Lemina



Mısır

1

Mustafa Muhammed



Şili

1

Erick Pulgar



Avusturya

1

Yusuf Demir



Kosova

1

Milot Rashica



Kanada

1

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