Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.



Sarı-kırmızılı formayla toplam 102 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.