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Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bodrum FK'da geçiren Taylan Antalyalı'ya emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

Kulüpten yapılan açıklamada, " formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı formayla toplam 102 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

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