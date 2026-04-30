Galatasaray, tecrübeyle şampiyonluğa yürüyor

Trendyol Süper Lig 'de şampiyonluğa 3 puan uzaklıkta olan Galatasaray 'ın kadrosunda bulunan 24 futbolcu daha önce bu başarıya ulaşırken sadece 4 futbolcu kariyerlerinde bu deneyimi ilk kez yaşayacak.

Süper Lig'de 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı. Ligin son 3 haftasında Samsunspor (D), Hesap.com Antalyaspor (E) ve Kasımpaşa (D) ile karşılaşacak Galatasaray, bu müsabakalardan 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği A takım listesinde bulunan 28 futbolcudan 24'ü kariyerlerinde daha önce bir lig organizasyonunda şampiyonluk gördü. Dört futbolcu ise ilk kez bir lig organizasyonunda kupa kaldırma sevinci yaşayacak.

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, Gine-Bissau asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile Can Armando Güner, ilk şampiyonlukları için gün sayıyor.