Galatasaray teklifi yaptı, Icardi'den yanıt bekliyor

22.05.2026 11:27

Anadolu Ajansı

Icardi Galatasaray'da rekorlar kırdı.

NTV - Haber Merkezi
Takımda kalıp kalmayacağı merakla beklenen Icardi'ye Galatasaray teklifini sundu. Tatile çıkan yıldız golcü henüz yanıt vermedi.

Galatasaray'da birçok rekora imza atan Mauro Icardi'nin geleceği netlik kazanıyor

 

Sarı kırmızılı ekip Icardi'ye teklifi yaptı ve yanıt vermesini bekliyor.

 

Konu hakkında HT Spor'a konuşan başkan Dursun Özbek, "Icardi çok önemli bir futbolcumuz. Geldiği günden beri Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi. Şampiyonluklarda çok büyük katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da hak ettiği sevgiyi, saygıyı da gördü. Kendisinin de böyle düşündüğünü biliyorum. O da Galatasaray'ı çok seviyor. Tabi bu sene kontratımızın sonuna geldik. Kendisi ve menajeriyle buluştuk, bir teklif yaptık. Onların cevabını bekliyoruz. Icardi, Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti, dönüşte bize cevap verecekler." ifadelerini kullandı.

 

“SPORUN RUHUNA AYKIRI”

 

“Icardi'nin oynama garantisi istediği konuşuluyor, böyle bir şey var mı?” sorusuna ise Özbek şu yanıtı verdi:

 

"Böyle bir şey olamaz. 'Sen bu takımda garanti oynayacaksın' diye bir cümle kurulamaz. Her şey o oyuncunun takımda gösterdiği performansa bağlı olarak gelişir. Bu zaten sporun ruhuna da aykırı bir şey. Galatasaray'a gelip, 'ben oynama garantisi istiyorum' demek kimsenin haddi de değil."

Trendyol Süper Lig

#Trendyol Süper LigOAP
1
Galatasaray
Galatasaray
34+4777
2
Fenerbahçe
Fenerbahçe
34+4074
3
Trabzonspor
Trabzonspor
34+2269
4
Beşiktaş
Beşiktaş
34+1960
5
Başakşehir
Başakşehir
34+2357
6
Göztepe
Göztepe
34+1055
7
Samsunspor
Samsunspor
34+151
8
Ç.Rizespor
Ç.Rizespor
34-641
9
Konyaspor
Konyaspor
34-740
10
Kocaelispor
Kocaelispor
34-1237
11
Alanyaspor
Alanyaspor
34037
12
Gaziantep FK
Gaziantep FK
34-1537
13
Kasımpaşa
Kasımpaşa
34-1635
14
Gençlerbirliği
Gençlerbirliği
34-1134
15
Eyüpspor
Eyüpspor
34-1533
16
Antalyaspor
Antalyaspor
34-2232
17
Kayserispor
Kayserispor
34-3530
18
Karagümrük
Karagümrük
34-2330