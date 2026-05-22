Galatasaray teklifi yaptı, Icardi'den yanıt bekliyor

Galatasaray 'da birçok rekora imza atan Mauro Icardi 'nin geleceği netlik kazanıyor

Sarı kırmızılı ekip Icardi'ye teklifi yaptı ve yanıt vermesini bekliyor.

Konu hakkında HT Spor 'a konuşan başkan Dursun Özbek , "Icardi çok önemli bir futbolcumuz. Geldiği günden beri Galatasaray'a çok büyük hizmetler verdi. Şampiyonluklarda çok büyük katkısı var. Bir nesli Galatasaraylı yaptı. Galatasaray'da hak ettiği sevgiyi, saygıyı da gördü. Kendisinin de böyle düşündüğünü biliyorum. O da Galatasaray'ı çok seviyor. Tabi bu sene kontratımızın sonuna geldik. Kendisi ve menajeriyle buluştuk, bir teklif yaptık. Onların cevabını bekliyoruz. Icardi, Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti, dönüşte bize cevap verecekler." ifadelerini kullandı.

“SPORUN RUHUNA AYKIRI”

“Icardi'nin oynama garantisi istediği konuşuluyor, böyle bir şey var mı?” sorusuna ise Özbek şu yanıtı verdi:

"Böyle bir şey olamaz. 'Sen bu takımda garanti oynayacaksın' diye bir cümle kurulamaz. Her şey o oyuncunun takımda gösterdiği performansa bağlı olarak gelişir. Bu zaten sporun ruhuna da aykırı bir şey. Galatasaray'a gelip, 'ben oynama garantisi istiyorum' demek kimsenin haddi de değil."