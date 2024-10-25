Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk apandisit ameliyatı oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un apandisiti patladı. Tecrübeli teknik adam ameliyat edildi. Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi. GALATASARAY: ANİ GELİŞEN APANDİSİT RAHATSIZLIĞI



Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk'un öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilerek, şöyle denildi:



"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir.



Teknik Direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. pic.twitter.com/cBAeMYGFYF — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 25, 2024

TFF'DEN AÇIKLAMA Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise "Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi. Galatasaray 28 Ekim Pazartesi saat 20.00'da Beşiktaş derbisine çıkacak.

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