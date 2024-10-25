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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk apandisit ameliyatı oldu

Galatasaray Kulübü, apandisiti patlayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un operasyon geçirdiğini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk apandisit ameliyatı oldu

Teknik Direktörü 'un apandisiti patladı. Tecrübeli teknik adam ameliyat edildi. 

Buruk, apandisit rahatsızlığı nedeniyle başarılı bir operasyon geçirdi.

GALATASARAY: ANİ GELİŞEN APANDİSİT RAHATSIZLIĞI

Kulüpten yapılan açıklamada, Okan Buruk'un öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz Okan Buruk, bugün öğle saatlerinde ani gelişen apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir operasyon geçirmiştir. Teknik direktörümüz Okan Buruk’a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

TFF'DEN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada ise " Teknik Direktörü 'un ani gelişen apandisit rahatsızlığı yüzünden hastaneye kaldırıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Başarılı bir operasyon geçiren Okan Buruk'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

28 Ekim Pazartesi saat 20.00'da Beşiktaş derbisine çıkacak.

Okan Buruk 12. derbisine çıkacak

Okan Buruk 12. derbisine çıkacak

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BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJ

Beşiktaş, bugün öğle saatlerinde apandisit ameliyatı geçiren Teknik Direktörü ’a geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Siyah-beyazlı kulüp şu ifadelere yer verdi:

Spor Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk’un apandisit rahatsızlığı sebebiyle başarılı bir ameliyat geçirdiğini öğrendik. Okan Buruk’un en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni eder, Galatasaray Spor Kulübü camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.”

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