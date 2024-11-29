Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Ona sabretmemiz gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında konuk olduğu AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, deplasmanda kazanılan puanların önemli olduğunu söyledi.



Okan Buruk, maçın ardından AFAS Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



AZ Alkmaar'ın iyi bir takım olduğunu belirten Buruk, "AZ Alkmaar, çok iyi hücum geçişleri yaptı. Buna iyi cevap veremedik. Maça bizden daha iyi başladılar. Oyuncu değişikliği yaptık ve Davinson Sanchez'i merkeze aldık ve Metehan Baltacı'yı sağ tarafa yerleştirdik. Topun bizde daha fazla kalmasını sağladık. Parott'un da bağlantı oyununa çıkmasına engel olduk. İkinci yarı daha başarılı olduk. İkinci yarıda kazanmaya yakın bizdik. Deplasmanda aldığımız puanlar önemli. Bir sonraki deplasman maçını kazandığımızda bu müsabakada aldığımız puanın değeri ortaya çıkacak. Ben rakibimizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



"NELSSON'UN GEÇEN SENE ŞAMPİYONLUKTA ÖNEMLİ KATKISI VARDI"



Zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını aktaran Buruk, "Batshuayi'nin de oynamaya ihtiyacı var. Bu yüzden ona da sabretmemiz gerekiyor. Çok iyi bir oyuncu. Geçen hafta gol attı. Rahatlamaya ve öz güvene ihtiyacı var. Metehan da genç bir oyuncu. Kendi altyapımızdan yetişti. Mümkün olduğunca ona da süre vermek istiyorum. Altyapıdan gelen oyunculara daha fazla süre vereceğim. Nelsson'un geçen sene şampiyonlukta önemli katkısı vardı. Bu sene belki de iyi başlamadı ama yine de her zaman ona güveniyoruz. Bugün de erken yediğimiz gol moralimizi bozdu. Nelsson'la ilgili taktiksel bir değişiklik yaptım ama onun daha iyi olacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

