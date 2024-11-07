Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarih yazdı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu.



Başakşehir ve Galatasaray'ın başında Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkan Buruk, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş ise 8 galibiyetle ikinciliği paylaşıyor.