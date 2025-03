Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mayıslar bizim

"TARAFTARLARIMIZIN BAŞINI 2,5 SENEDİR DİK TUTTUK"



Geçen haftaki puan kaybı sonrası üzerlerinde biraz stres olduğunu anlatan Buruk, bu maçı galibiyetle kapatarak bu stresi daha da azalttıklarını kaydetti.



Buruk, sahalarında cuma günü Antalyaspor'a karşı oynayacaklarını hatırlatarak, "Bu maçta hem iyi futbol, hem daha özgüvenli futbol hem de daha çok ürettiğimiz bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olan her şartta bizi destekleyen taraftarlarımız için daha fazlasını yapmak zorundayız. Taraftarlarımızın başını 2,5 senedir dik tuttuk. Mayıslar bizim ve taraftarımızla coşarak, onlarla birlikte kenetlenerek, daha iyi oynayarak, daha iyi işler yaparak yine şampiyonluğa ulaşacak takım biziz." ifadelerini kullandı.



Galatasaray'ın sıkıntılı bir süreç geçirdiğini ve bu süreçte Yunus Akgün'ün eksikliğinin etkisinin olup olmadığına ilişkin bir soru üzerine Buruk, "Yunus, farklı tipte bir oyuncu. Yani diğer kanat oyuncularına göre daha çok topa sahip olan, daha çok topu tutan, oyun içerisinde girip, top alıp oyunu çözebilen bir oyuncu. Ayağında ağrıları vardı ama o her zamanki gibi Galatasaray için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bugün de onu istedi." dedi.