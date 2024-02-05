Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur maçında 6 Şubat Salı günü Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor ile karşılaşacak. Kupaya 3. turdan dahil olan Bandırmaspor sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa'yı eledi. Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım adını çeyrek finale yazdıracak. İşte, Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı hakkında bilgiler...



Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor maçı 6 Şubat Salı günü yapılacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadele A Spor'dan yayımlanacak.



İKİ TAKIMIN LİGLERİNDE SON DURUMU



Türkiye Kupası'nda karşılaşacak takımlardan Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veriyor.



İç sahadaki lig maçlarında puan kaybetmeyen tek takım olan sarı-kırmızılılar, 24. hafta sonunda 63 puanla lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde 2. sırada bulunuyor. Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı olarak da dikkati çekiyor.



Teksüt Bandırmaspor ise Trendyol 1. Lig'de play-off mücadelesinin içinde yer alıyor. Balıkesir temsilcisi, ligde 21 maç sonunda topladığı 33 puanla 7. sırada bulunuyor.



YENİ TRANSFER GÖRÜCÜYE ÇIKACAK



Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, teknik direktör Okan Buruk'un forma vermesi durumunda sarı-kırmızılı formayla ilk kez sahaya çıkacak.



İngiltere'nin Fulham ekibinden transfer edilen Brezilyalı santrfor, takımla çalışmalara başladı. Vinicius, yarınki Bandırmaspor mücadelesinde görev alması halinde sarı-kırmızılı formayla ilk heyecanını taraftarları önünde yaşayacak.



GALATASARAY'DA 4 EKSİK



Sarı-kırmızılı takımda 4 futbolcu farklı nedenlerden dolayı yarınki mücadelede forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Abdülkerim Bardakcı, geçirdiği ameliyat sonrası tedavisi süren Sergio Oliveira ile ülkesi Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yeni transfer Serge Aurier, yarınki maçta görev yapamayacak.



Afrika Uluslar Kupası'nda Fas Milli Takımı ile mücadele eden Hakim Ziyech, takımının elenmesinin ardından Türkiye'ye döndü. Kupada 24 Ocak'taki Zambiya maçında sakatlanan Ziyech, 30 Ocak'ta Güney Afrika ile yapılan müsabakada forma giyemedi. Sakatlığıyla ilgili durumu henüz netleşmeyen Ziyech'in de Bandırmaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.