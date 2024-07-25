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Galatasaray Tete'nin ayrılığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray Tete'nin ayrılığını KAP'a bildirdi

, Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılılar Brezilyalı hücum oyuncusunun 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında transferin gerçekleştiğini açıkladı.

'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."

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