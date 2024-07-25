Galatasaray Tete'nin ayrılığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.
Sarı-kırmızılılar Brezilyalı hücum oyuncusunun 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında transferin gerçekleştiğini açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."
Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Tetê! 💛❤️— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2024
Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar! 🤜🤛 pic.twitter.com/dIRglCmj5O
Tetê is Green ☘️#Panathinaikos #paofc #Furacao_is_green pic.twitter.com/E9bsH4b4Ee— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 25, 2024
Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 25, 2024
Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. pic.twitter.com/te7dQMu0hx
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