Galatasaray Tete'nin ayrılığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Tete'nin Panathinaikos'a transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılılar Brezilyalı hücum oyuncusunun 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında transferin gerçekleştiğini açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins’in transferi konusunda Panathinaikos FC ile anlaşmaya varılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Panathinaikos FC, şirketimize net 4.750.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir."