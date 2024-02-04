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Galatasaray, Tete'nin bonservisini belirledi

Sezon başında Galatasaray'a katılan ve beklentileri karşılayamayan Tete'nin takımdan ayrılacağı öne sürüldü. Sarı-kırmızılı ekip Brezilyalı oyuncunun bonservis bedelini belirledi.

Galatasaray, Tete'nin bonservisini belirledi

'da sezon başında takıma katılan ve beklentilerin altında kalan Tete'nin takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Fanatik'in haberine göre, Brezilya ekiplerinden Bahia'nın Tete ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferden 8-10 milyon euroluk bir bonservis geliri beklentisi olduğu da kaydedildi.

Brezilyalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı. Bu mücadelelerde 2 gol atıp 3 asistlik katkı sağladı.

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