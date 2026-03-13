Galatasaray, TFF'nin kararını mahkemeye taşıyor

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, Trendyol Süper Lig yayın geliri dağılımındaki şampiyonluk payının kaldırılmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kuruluna başvuracaklarını söyledi.

Eray Yazgan, TFF Yönetim Kurulu'nun yayın gelirleri dağıtımında Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış takımlara verdiği payı kaldırarak bu miktarı 18 kulübe eşit dağıtma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

TFF'nin aldığı bir yönetim kurulu kararıyla 2026-2027 sezonundan itibaren naklen yayın gelirinde yeni bir dağıtım şeması belirlediğini dile getiren Yazgan, "TFF, seçimle gelen bir kurum. Orada seçmenler var. Kendilerince bu işi yönetmeye çalışıyorlar. Anadolu kulüplerine avantaj sağlamaya yönelik gayretleri var." dedi.

Bazı kulüplerin uzun zamandır bu değişikliğin yapılmasını istediğini hatırlatan Yazgan, şunları kaydetti:

"- TFF Yönetim Kurulu, birtakım kulüplerin şerhine rağmen karar aldı. Konuyla ilgili tahkim kuruluna gideceğiz. Burada kazanılmış hak var. Elde ettiğimiz 25 şampiyonluktan dolayı hakkımız var.

- Bu gelirlerin devamı için tahkime başvurumuz olacak. Eminim Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da başvurusu olacaktır."

"TAHMİNİ 7,9 MİLYAR LİRA YAYIN GELİRİ VAR"

Şampiyonluk priminin genel yayın gelirinde yüzde 11'den düşük olduğunu aktaran Yazgan, Süper Lig'deki yayın gelirinin dağıtımıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"- Şampiyonluk priminin kaldırılmasının yanlış olduğunu söylediğimizde, 'Biz, Avrupa'dan örnek alıyoruz.' diyorlar. O halde Öncelikle durumu tam olarak ortaya koymak lazım; Bu sene Türkiye'de tahmini 7,9 milyar lira yayın geliri var. Tahmini dememin sebebi, ihalenin yüzde 50'sinin Türk lirası, diğer yüzde 50'sinin avro bazında olmasından kaynaklı. Dövizi de ortalama 51 liradan aldığımız vakit gelir 7,9 milyar liraya, Bu da 150-155 milyon avroya denk geliyor.

- Aslında, 'Yüzde 11'lik pay kaldırıldı.' deniyor ama ortada yanlış bir hesap var. TFF, 7,9 milyar liranın sadece 5,7 milyar lirasını Süper Lig kulüplerine dağıtıyor. Federasyon, geri kalan yüzde 28'ini kendine alıyor. Bunun muhtemelen yüzde 10'luk kısmını alt lige veriyorlar. Geri kalanı TFF kullanıyor. Avrupa’da böyle bir durum yok. Süper Lig'in payı olan 5,7 milyar liranın yüzde 37'sini (2,1 milyar lira) 18 kulübe eşit olarak dağıtıyor. Kulüp başına yaklaşık 115 milyon liraya denk geliyor. Bahsettiğimiz yüzde 72'nin yüzde 11'ini de şampiyonlara veriliyor.

- Galatasaray'a 25 şampiyonluktan 225 milyon lira geliyor. Daha sonra 2 farklı performansa göre para veriliyor. Biri alınan galibiyete yaklaşık 8 milyon lira, beraberliğe yaklaşık 4 milyon lira ödeniyor. Türkiye'de galibiyete verilen 8 milyon lira, bazı kulüplerin deplasman masraflarına dahi yetişemiyor.

- Evinde galibiyet bile alsa stadının giderlerini karşılamıyor. Avrupa'yla bu anlamda uçurum çok büyük. Ayrıca sezon sonunda da ilk 6'ya ödül dağıtılıyor. Şampiyon olursanız 110 milyon lira kadar para veriliyor. Sıralamaya göre değişen rakamlar ödeniyor. Bu da Süper Lig kulüplerin payına düşen miktarın yüzde 6'sına tekabül ediyor."

"260-280 MİLYON LİRA GELİR KAYBIMIZ OLACAK"

Sarı-kırmızılı kulübün genel sekreteri, TFF'nin şampiyonluk priminin Galatasaray'a etkisine değinerek, "Bu karar içinde bulunduğumuz sezon uygulansaydı Galatasaray'ın yaklaşık 192 milyon lira para kaybı olacaktı. Önümüzdeki sezon için hesapladığımızda enflasyona göre artırıldığında 260-280 milyon lira civarında bir gelir kaybımız olacak. Benzer kayıplar Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir için de oluşacaktır." şeklinde görüş belirtti.