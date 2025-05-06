Galatasaray, TFF'ye bildirdi: Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatıldı
Galatasaray, tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da iç transfer hareketliliği başladı.
Sarı - kırmızılılar, tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Kaan Ayhan'ın kontratı, Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.
Milli futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecekti.
GALATASARAY PERFORMANSI
2023'te katıldığı Galatasaray'da toplam 93 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.
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