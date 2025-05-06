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Galatasaray, TFF'ye bildirdi: Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray, tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı.

Galatasaray, TFF'ye bildirdi: Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatıldı

Trendyol 'de şampiyonluğa yürüyen 'da iç transfer hareketliliği başladı.

Sarı - kırmızılılar, tecrübeli futbolcu Kaan Ayhan'ın sözleşmesinin uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Kaan Ayhan'ın kontratı, Haziran 2027'ye kadar uzatıldı.

Galatasaray, TFF'ye bildirdi: Kaan Ayhan'ın sözleşmesi uzatıldı - 1

Milli futbolcunun ile sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında sona erecekti.

GALATASARAY PERFORMANSI

2023'te katıldığı Galatasaray'da toplam 93 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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