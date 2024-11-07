Galatasaray - Tottenham (Canlı anlatım)

Galatasaray'da sakatlanan Icardi yerini Michy Batshuayi'ye bırakırken, Gabriel Sara'nın yerine ise Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Victor Osimhen, yerini Elias Jelert ile Kerem Demirbay'a bıraktı.

Galatasaray'da Mertens'in yerine Hakim Ziyech oyuna dahil oldu.

Ayrıca Tottenham'da Bissouma da sarı kart gördü.

Galatasaray'da Sara'nın savunma arkasına attığı Forster ile karşı karşıya kalan Osimhen'in şutu kaleciden döndü. Mertens dönen topa şut çekti ancak auta çıktı.

Yeni fortmatıyla ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında olan sarı-kırmızılılar, son 16 iddiasını sürdürmek istiyor.

MUSLERA AVRUPA'DA KALEYİ DEVRALDI



Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.



Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.



Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.



MERTENS'E "DALYA" HEDİYESİ



Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verildi.



Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi.



Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.



TARAFTARLARDAN FİLİSTİN TEZAHÜRATI



Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.



RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.



Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.