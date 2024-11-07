Galatasaray - Tottenham (Canlı anlatım)
Galatasaray, Avrupa Ligi'nde sahasında Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek yoluna namağlup devam ediyor.
MAÇ SONUCU
90. DAKİKA
85. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
80. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
72. DAKİKA -OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
69. DAKİKA - GOL
60. DAKİKA - KIRMIZI KART!
Tottenham'da Will Lankshear, Gabriel Sara'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Ayrıca Tottenham'da Bissouma da sarı kart gördü.
54. DAKİKA
53. DAKİKA - SARI KART
İKİNCİ YARI
İLK YARI SONUCU
45. DAKİKA
39. DAKİKA - GOL!
32. DAKİKA - GOL!
25. DAKİKA - GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI!
16. DAKİKA - SARI KART
6. DAKİKA - GOL!
Galatasaray, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği jeneriklik golle 1-0 öne geçti!
CANLI ANLATIM
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham ile karşı karşıya geliyor.
Yeni fortmatıyla ilk kez düzenlenen Avrupa Ligi'nde ilk 8 yarışında olan sarı-kırmızılılar, son 16 iddiasını sürdürmek istiyor.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Abdülkerim, Sanchez, Kaan, Sara, Torreira, Mertens, Barış, Icardi, Osimhen, Yunus
Tottenham: Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bergvall, Bissouma, Maddison, Johnson, Lankshear, Son
MUSLERA AVRUPA'DA KALEYİ DEVRALDI
Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, Avrupa'da 3 maçın ardından kaleye geçti.
Tecrübeli file bekçisi, İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan müsabakada gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza almıştı.
Avrupa Ligi'nin ilk 3 haftasındaki PAOK, RFS ve Elfsborg müsabakalarıyla cezasını çeken Muslera, Tottenham maçıyla Avrupa'da formasına kavuştu.
MERTENS'E "DALYA" HEDİYESİ
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktığı için plaket verildi.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Beşiktaş derbisinde Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıkan Mertens'e "Dalya" hediyesi takdim edildi.
Mertens, plaketi ve arkasında 100 yazılı Galatasaray formasını Tottenham müsabakası öncesinde Başkan Dursun Özbek'in elinden aldı.
TARAFTARLARDAN FİLİSTİN TEZAHÜRATI
Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.
RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" tezahüratı yaptı ve sık sık tekbir getirdi.
Taraftarlar kale arkalarında İngilizce "Özgür Filistin", "Filistin soykırımı" ve "Bırakın Gazzeli bebekler yaşasın" pankartları astı.
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