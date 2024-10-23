Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı tarihleri
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Elfsborg ile ilk kez Avrupa kupalarında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu maçla birlikte İsveç takımlarıyla da 8. karşılaşmasına çıktı ve 2. galibiyetini elde etti. Aslan diğer mücadelelerde 2 beraberlik, 4 yenilgi almıştı. Sıradaki rakip ise İngiliz ekibi Tottenham olacak. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Bir sonraki rakip ise Tottenham olacak. Futbolseverler şimdi İngiltere'nin köklü ekibi Tottenham ile Galatasaray arasında oynanacak maçın tarihine odaklandı. İşte, Galatasaray-Tottenham maçı hakkında bilgiler...
GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI TARİHİ
Galatasaray-Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.
Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.
GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI
7 Kasım l Galatasaray - Tottenham
28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray
12 Aralık l Malmö - Galatasaray
21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev
30 Ocak l Ajax - Galatasaray
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