Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman? GS'nin Avrupa maçı tarihleri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk ettiği İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Bir sonraki rakip ise Tottenham olacak. Futbolseverler şimdi İngiltere'nin köklü ekibi Tottenham ile Galatasaray arasında oynanacak maçın tarihine odaklandı. İşte, Galatasaray-Tottenham maçı hakkında bilgiler...



GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI TARİHİ



Galatasaray-Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.



Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.



GALATASARAY'IN AVRUPA'DA KALAN MAÇLARI



7 Kasım l Galatasaray - Tottenham



28 Kasım l Alkmaar - Galatasaray



12 Aralık l Malmö - Galatasaray



21 Ocak l Galatasaray - D.Kiev



30 Ocak l Ajax - Galatasaray

