Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman? İşte GS'nin Avrupa Ligi maç takvimi

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk eden Galatasaray, "Kupa 2"deki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray-Tottenham maçı ise 4. hafta İstanbul'da yapılacak. İşte, Galatasaray-Tottenham maçı tarihi...



GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI TARİHİ



Galatasaray-Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te oynanacak.



Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.



GALATASARAY'IN RAKİPLERİ



Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.



UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ



İlk maçların 25-26 Eylül'de oynandığı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.



Ligde maç takvimi şöyle:



1. maçlar: 25-26 Eylül



2. maçlar: 3 Ekim



3. maçlar: 24 Ekim



4. maçlar: 7 Kasım



5. maçlar: 28 Kasım



6. maçlar: 12 Aralık



7. maçlar: 23 Ocak 2025



8. maçlar: 30 Ocak 2025



Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025



Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025



Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025



Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025



Final: 21 Mayıs 2025