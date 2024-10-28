Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray, İngiliz ekibi Tottenham ile kritik bir maça çıkacak. PAOK ve Elfsborg'u yenen ve RFS ile berabere kalan Galatasaray 7 puanla Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer alıyor. İlk 8 içinde yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna gidecek. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?



GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray-Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.



Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.



GALATASARAY'IN RAKİPLERİ



Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

