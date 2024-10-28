NTV.COM.TR

Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında sahasında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham ile nefes kesen bir maça çıkacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray, zorlu Tottenham maçını puan yada puanlar alarak tamamlamak istiyor. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında

Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz , İngiliz ekibi ile kritik bir maça çıkacak. PAOK ve Elfsborg'u yenen ve RFS ile berabere kalan Galatasaray 7 puanla Avrupa Ligi'nde 5. sırada yer alıyor. İlk 8 içinde yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna gidecek. Peki, Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray-Tottenham maçı, 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.

Galatasaray-Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında - 1

AVRUPA LİGİ TAKVİMİ

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynandığı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Ligde maç takvimi şöyle:

1. maçlar: 25-26 Eylül

2. maçlar: 3 Ekim

3. maçlar: 24 Ekim

4. maçlar: 7 Kasım

5. maçlar: 28 Kasım

6. maçlar: 12 Aralık

7. maçlar: 23 Ocak 2025

8. maçlar: 30 Ocak 2025

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...