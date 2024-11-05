Galatasaray-Tottenham maçını Lawrence Visser yönetecek

Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Simon Bourdeaud'hui olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Bram Van Driessche oturacak. Yardımcı VAR olarak da Jan Boterberg görev alacak.

