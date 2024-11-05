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Galatasaray-Tottenham maçını Lawrence Visser yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.

Galatasaray-Tottenham maçını Lawrence Visser yönetecek

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında , İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya gelecek.

7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadelede Belçika Federasyonu'ndan Lawrence Visser düdük çalacak.

Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Simon Bourdeaud'hui olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Bram Van Driessche oturacak. Yardımcı VAR olarak da Jan Boterberg görev alacak.

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