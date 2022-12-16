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Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arası nedeniyle Toulouse ile bu akşam hazırlık maçına çıkacak. Dünya Kupası finalinin yaklaşması ve ligin başlamasına az bir zaman kala Galatasaray form tutmak için hazırlık maçları düzenliyor. Fransa ekini Toulouse ile karşılaşacak olan Galatasaray, zorlu rakibini yenerek moral bulmak istiyor. Peki, Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'e verilen ara dönem sonrasında hazırlık maçlarına devam eden , Fransa temsilcisi Toulouse ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lige verilen ara sonrasında Galatasaray bu akşam Toulouse ile hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray'ın, Toulouse ile oynayacağı hazırlık mücadelesi 16 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak. Müsabaka TSİ saat 17.00’de başlayacak.

Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - 1

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera; Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Dubois; Berkan Kutlu, Midtsjö, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mata, Barış Alper

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