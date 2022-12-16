Süper Lig'e verilen ara dönem sonrasında hazırlık maçlarına devam eden Galatasaray, Fransa temsilcisi Toulouse ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray-Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GALATASARAY-TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Lige verilen ara sonrasında Galatasaray bu akşam Toulouse ile hazırlık maçına çıkacak. Galatasaray'ın, Toulouse ile oynayacağı hazırlık mücadelesi 16 Aralık 2022 Cuma günü yapılacak. Müsabaka TSİ saat 17.00’de başlayacak.



Karşılaşma Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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Muslera; Boey, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Dubois; Berkan Kutlu, Midtsjö, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Mata, Barış Alper