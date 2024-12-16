Galatasaray - Trabzonspor (Canlı anlatım)
Galatasaray, Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.
MAÇ SONUCU
Galatasaray, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.
90+8. DAKİKA - GOL
Galatasaray Batshuayi'nin golüyle 4-3 öne geçti!
90+2. DAKİKA - ABDÜLKERİM'DEN HAYATİ MÜDAHALE!
Trabzonspor'da Draguş, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve topu aşırttı. Kaleye doğru giden topa Abdülkerim Bardakcı müdahale ederek gol olmasına izin vermedi.
89. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'Da Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın yerine Yusuf Demir ile Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.
76. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.
75. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun yerine Victor Osimhen ile Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.
66. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Rolland Sallai sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.
62. DAKİKA - GOL
Galatasaray'da Michy Batshuayi kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi.
59. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Jelert'in yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.
56. DAKİKA - SARI KART
Galatasaray'da Jelert hakeme itirazın ardından sarı kart gördü.
56. DAKİKA - GOL
Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle 3-2 öne geçti.
51. DAKİKA - GOL
Trabzonpsor, Simon Banza'nın golüyle skora denge sağladı.
46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine Dragus oyuna dahil oldu.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
29. DAKİKA - GOL
Galatasaray, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği golle 2-1 öne geçti.
22. DAKİKA - SARI KART
Trabzonspor'da Ozan Tufan, Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
17. DAKİKA - GOL
Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle skora denge sağladı.
9. DAKİKA - GOL
Galatasaray, Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti.
CANLI ANLATIM
Mücadele Trabzonspor'un santrasıyla başladı.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında istikrarsız bir dönem geçiren Trabzonspor'u konuk ediyor.
İLK 11
Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Barış Alper
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza
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