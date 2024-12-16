Galatasaray - Trabzonspor (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Galatasaray, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

90+8. DAKİKA - GOL Galatasaray Batshuayi'nin golüyle 4-3 öne geçti!

90+2. DAKİKA - ABDÜLKERİM'DEN HAYATİ MÜDAHALE! Trabzonspor'da Draguş, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve topu aşırttı. Kaleye doğru giden topa Abdülkerim Bardakcı müdahale ederek gol olmasına izin vermedi.

89. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Galatasaray'Da Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın yerine Yusuf Demir ile Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

76. DAKİKA - SARI KART Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

75. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Galatasaray'da Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun yerine Victor Osimhen ile Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.

66. DAKİKA - SARI KART Galatasaray'da Rolland Sallai sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

62. DAKİKA - GOL Galatasaray'da Michy Batshuayi kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi.

59. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Galatasaray'da Jelert'in yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

56. DAKİKA - SARI KART Galatasaray'da Jelert hakeme itirazın ardından sarı kart gördü.

56. DAKİKA - GOL Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle 3-2 öne geçti.

51. DAKİKA - GOL Trabzonpsor, Simon Banza'nın golüyle skora denge sağladı.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine Dragus oyuna dahil oldu.

İKİNCİ YARI BAŞLADI Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

29. DAKİKA - GOL Galatasaray, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

22. DAKİKA - SARI KART Trabzonspor'da Ozan Tufan, Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

17. DAKİKA - GOL Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle skora denge sağladı.

9. DAKİKA - GOL Galatasaray, Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti.

CANLI ANLATIM Mücadele Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında istikrarsız bir dönem geçiren Trabzonspor'u konuk ediyor. İLK 11 Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Barış Alper



Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza