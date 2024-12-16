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Galatasaray - Trabzonspor (Canlı anlatım)

Galatasaray, Süper Lig'in 16. hafta maçında Trabzonspor'u 4-3 mağlup ederek yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı.

Galatasaray - Trabzonspor (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Galatasaray, sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürdü.

90+8. DAKİKA - GOL

Galatasaray Batshuayi'nin golüyle 4-3 öne geçti!

90+2. DAKİKA - ABDÜLKERİM'DEN HAYATİ MÜDAHALE!

Trabzonspor'da Draguş, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve topu aşırttı. Kaleye doğru giden topa Abdülkerim Bardakcı müdahale ederek gol olmasına izin vermedi.

89. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'Da Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira'nın yerine Yusuf Demir ile Kerem Demirbay oyuna dahil oldu.

76. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sarı kart gördü.

75. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun yerine Victor Osimhen ile Ismail Jakobs oyuna dahil oldu.

66. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Rolland Sallai sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü.

62. DAKİKA - GOL

Galatasaray'da Michy Batshuayi kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi.

59. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Jelert'in yerine Michy Batshuayi oyuna dahil oldu.

56. DAKİKA - SARI KART

Galatasaray'da Jelert hakeme itirazın ardından sarı kart gördü.

56. DAKİKA - GOL

Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle 3-2 öne geçti.

51. DAKİKA - GOL

Trabzonpsor, Simon Banza'nın golüyle skora denge sağladı.

46. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Trabzonspor'da Edin Visca'nın yerine Dragus oyuna dahil oldu.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

29. DAKİKA - GOL

Galatasaray, Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından kaydettiği golle 2-1 öne geçti.

22. DAKİKA - SARI KART

Trabzonspor'da Ozan Tufan, Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

17. DAKİKA - GOL

Trabzonspor, Ozan Tufan'ın golüyle skora denge sağladı.

9. DAKİKA - GOL

Galatasaray, Dries Mertens'in golüyle 1-0 öne geçti.

CANLI ANLATIM

Mücadele Trabzonspor'un santrasıyla başladı.

Lider , Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında istikrarsız bir dönem geçiren 'u konuk ediyor.

İLK 11

: Muslera, Jelert, Kaan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Sallai, Mertens, Barış Alper

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza

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