Galatasaray-Trabzonspor derbisine geri sayım: Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in zirvesindeki iki takım derbide karşı karşıya geliyor.



5 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, takipçisini saat 20'de konuk edecek.



Okan Buruk'un ekibinde Davinson Sanchez cezalı, İlkay Gündoğan'ın tedavisi sürüyor. Wilfred Singo'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.



5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor da Rams Park'ta yenilmezlik serisini sürdürme peşinde.



Bordo mavililerde eksik yok.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen.



Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu.

