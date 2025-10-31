Galatasaray-Trabzonspor derbisine geri sayım: Muhtemel 11'ler
Süper Lig'in zirvesindeki iki takım derbide karşılaşacak. Lider Galatasaray, takipçisi Trabzonspor'u saat 20'de konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
Süper Lig'in zirvesindeki iki takım derbide karşı karşıya geliyor.
5 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, takipçisini saat 20'de konuk edecek.
Okan Buruk'un ekibinde Davinson Sanchez cezalı, İlkay Gündoğan'ın tedavisi sürüyor. Wilfred Singo'nun durumu ise maç saatinde netleşecek.
5 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor da Rams Park'ta yenilmezlik serisini sürdürme peşinde.
Bordo mavililerde eksik yok.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu.
- Etiketler :
- Spor
- Futbol
- Spor&Skor