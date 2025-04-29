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Galatasaray-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig'de 35. hafta programı açıklandı. İşte ayrıntılar ve derbinin tarihi...

Galatasaray-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Federasyonu, Süper Lig'de 35. hafta programını açıkladı.

Trabzonspor-Galatasaray derbisi, 10 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı ise 9 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

35. HAFTA PROGRAMI

9 Mayıs Cuma:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

10 Mayıs Cumartesi:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

Galatasaray-Trabzonspor derbisinin tarihi belli oldu - 1
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