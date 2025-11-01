Galatasaray - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi: Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Süper Lig’in en az gol yiyen takımı konumunda bulunan Galatasaray, derbi öncesinde savunma hattıyla güven verdi. Rams Park’ta oynanacak derbi mücadelesini Cihan Aydın yönetecek.



Konuk ekip Trabzonspor ise bu sezon ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazanırken derbiyle birlikte galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 maçta 17 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Peki Galatasaray - Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte, derbinin ekranlara geleceği kanal…



GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek. Derbi mücadelesi saat 20:00’de başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Galatasaray, topladığı 28 puanla en yakın takipçisi Trabzonspor'un 5 puan önünde 11. haftaya lider girdi.



İkinci sıradaki Trabzonspor ise 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 23 puan elde etti.



GALATASARAY’DA EKSİKLER DİKKAT ÇEKTİ



Sarı-kırmızılı ekipte, Trabzonspor maçı öncesi önemli eksikler bulunuyor.



Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez sarı kart cezası, İlkay Gündoğan da sakatlığı sebebiyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.



Ligin 8. haftasındaki Beşiktaş derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Fildişi Sahilli Wilfried Singo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.



TRABZONSPOR’DA HEDEF GALİBİYET SERİSİ



Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.



Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 23. haftasında Galatasaray'ı 2-1, 24. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0, 25. haftasında Konyaspor'u 2-1, 26. haftasında Alanyaspor'u 4-0 ve 27. haftasında Kayserispor'u 3-2 mağlup etmişti.

