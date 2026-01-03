Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
03.01.2026 16:44
AA
Galatasaray, Süper Kupa'da oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetinde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın öğlen yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra Gaziantep'e gidecek.