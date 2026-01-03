Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

03.01.2026 16:44

Galatasaray, Süper Kupa'da oynanacak Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetinde gerçekleştirildi.

 

Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

 

Galatasaray, yarın öğlen yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra Gaziantep'e gidecek.

