Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray Futbol Takımı, Trabzonspor ile 5 Ocak Pazartesi günü Gaziantep'te yapacağı Turkcell Süper Kupa yarı final maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetinde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın öğlen yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, öğleden sonra Gaziantep'e gidecek.