Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman? Süper Lig'de derbi haftası

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Trabzonspor ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de oynadığı 10 maçın 9'unu kazanan Galatasaray, Trabzonspor karşısında da galibiyet arayacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Trabzonspor maçı ne zaman?



GALATASARAY-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Galatasaray, Trendyol Süper Lig 11. hafta maçında, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de Trabzonspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta karşı karşıya gelecek.



Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

