Galatasaray, Trabzonspor'u farklı geçti ve Süper Kupa'nın ilk finalisti oldu
05.01.2026 16:30
Son Güncelleme: 05.01.2026 22:28
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Kuupa yarı finalinde kozlarını paylaştığı Trabzonspor'u dört golle yendi ve finale yükseldi.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Barış Alper Yılmaz, 45+2. dakikada Eren Elmalı, 64. dakikada Yunus Akgün ve 81. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı ise 55. dakikada Felipe Augusto'dan geldi.
İLK FİNALİST GALATASARAY
Bu skorun ardından Galatasaray, Süper Kupa'da adını finale yazdıran ilk takım oldu. Trabzonspor ise organizasyona veda etti.
RAKİBİNİ BEKLİYOR
Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe-Samsunspor maçının galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.
Galatasaraylı Sane ile Trabzonsporlu Olaigbe'nin ikili mücadelesi.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
5' GOL İPTAL EDİLDİ! Trabzonspor,, yarı sahasından hazırlık paslarıyla çıktı. Ernest Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Augusto'nun vuruşu ağlarla buluştu. Hakem Cihan Aydın, yardımcısının uyarısını dikkate alarak ofsaytı işaret etti. VAR'da kontrol edilen pozisyon sonrası ofsayt kararı değişmedi.
9' Galatasaray gole çok yaklaştı! Sağ kanattan gelişen atakta Leroy Sane'nin ortasını kaleci Onana çeldi. Dönen topu Sara kafasıyla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Onana'da kaldı.
11' Trabzonspor etkili geldi! Sağ kanattan gelişen atakta Zubkov'un yerden ortasıyla ceza sahasının solunda buluşan Olaigbe'nin şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.
18' DİREK! Trabzonspor gole yaklaştı! Kazanılan korneri pasla kullanan bordo-mavililerde topla buluşan Zubkov'un ceza sahasından vuruşu direkten dışarı gitti.
20' Galatasaray net fırsattan yararlanamadı! Sara'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın karşı karşıya pozisyonda vuruşu üstten auta gitti.
28' Galatasaray'da Gabriel Sara, Muçi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
38' GOL! Galatasaray 1-0 önde! Sağ kanattan gelişen atakta Sallai'nin arka direğe yaptığı ortayı tamamlayan Barış Alper Yılmaz, fileleri sarstı ve takımını üstünlüğe taşıdı.
45+2' GOL! Galatasaray farkı 2'ye yükseltti! Galatasaray hızlı hücumunda Yunus Akgün, yay üzerindeki Icardi'ye pasını aktardı. Arjantinli yıldız, sol kanattan koşu gösteren Eren'in önüne topu bıraktı. Eren Elmalı'nın sert şutu ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci devre başladı.
48' ÇOK İLGİNÇ POZİSYON! Galatasaray savunmasından gönderilen uzun topa hareketlenen Barış Alper Yılmaz, kalecinin de önde olduğunu görerek kafasıyla aşırtma vuruşu yaptı. Direkten dönen topu kaleci Onana çeldi ve golü önledi.
50' Trabzonspor'da Batagov, elle oynama nedeniyle sarı kart gördü.
55' GOL! Fark 1'e indi! Trabzonspor'un sol kanattan gelişen atağında Olaigbe'nin içeriye sert ortasını Felipe Augusto tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
60' Galatasaray'da İlkay Gündoğan çıktı, Torreira oyuna dahil oldu.
62' Trabzonspor beraberliğe çok yaklaştı! Savunma arkasına sarkan Augusto'nun arka direğe attığı topu Olaigbe boş kaleye gönderemedi ve meşin yuvarlak auta çıktı.
64' GOL! Galatasaray 3-1 önde! Trabzonspor'un rakip yarı alanda pas yaptığı esnada Barış Alper Yılmaz, baskı kurarak rakibini bozdu ve topu kaparak hızla hücuma çıktı. Yılmaz, getirdiği topu Sane ile buluşturdu. Alman futbolcu, ceza sahasına girdi ve içeride müsait pozisyonda olan Yunus Akgün'ü gördü. Milli futbolcu da tek vuruşla takımını iki farklı üstünlüğe taşıyan golü attı.
81' GOL! Galatasaray 4-1 önde! Sol kanattan gelişen atakta Kazımcan Karataş'ın ortasını tamamlayan Mauro Icardi, farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.
Trabzonsporlu Serdar Saatçı, Wagner Pina ve Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz.
OKAN BURUK'TAN ÜÇ FARKLI TERCİH
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.
Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.
Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor kaşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı.
TEKKE'DEN İLK 11'DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.
Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe ve Felipe Augusto ilk 11'i ile mücadele etti.
Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce yer aldı.
Tekke, son oynadıkları Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı ise yedek oturttu. TÜMOSAN Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.
48 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Serdar Saatçı, Folcarelli ile Olaigbe ile maça başladı.
Galatasaraylı Yunus Akgün ile Trabzonsporlu Batagov'un ikili mücadelesi.
UĞURCAN ÇAKIR, ÜÇ MAÇ SONRA 11'DE
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, yaklaşık 1 ay sonra sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Son olarak 9 Aralık 2025 tarihinde Monaco ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında görev alan Uğurcan, söz konusu müsabakanın 68. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Sonrasında sakatlığı sebebiyle Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir ve Kasımpaşa karşılaşmalarını kaçıran tecrübeli file bekçisi, 3 maç sonra kalesini devraldı.
EREN ELMALI GERİ DÖNDÜ
Bahis soruşturması kapsamında verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını tamamlayan Eren Elmalı, Trabzonspor'a karşı takımdaki yerini aldı.
Son olarak 9 Kasım 2025 tarihinde Süper Lig'de 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçında görev alan Eren, 57 gün sonra formasına kavuştu.
Trabzonsporlu Zubkov ile Galatasaraylı Eren Elmalı'nın ikili mücadelesi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, İlkay, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi.
Trabzonspor: Onana, Ozan, Batagov, Serdar, Pina, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.