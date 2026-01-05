Galatasaray, Trabzonspor'u farklı geçti ve Süper Kupa'nın ilk finalisti oldu

OKAN BURUK'TAN ÜÇ FARKLI TERCİH

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, oynadıkları son resmi müsabakanın 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep Stadı'ndaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Trabzonspor ile karşılaştı.

Galatasaray, mücadeleye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay ve Mario Lemina yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre 11'de 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa maçında ilk 11'de şans verdiği Torreira, Kazımcan ve Günay'ı Trabzonspor kaşısında yedek oturttu. Buruk, bu oyuncular yerine Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Sara ile maça başladı.

TEKKE'DEN İLK 11'DE ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 17. haftasında 4-3 kaybettikleri Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.

Bordo-mavili ekip, Galatasaray karşısında Andre Onana, Ozan Tufan, Serdar Saatçı, Batagov, Wagner Pina, Benjamin Bouchouari, Tim Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Kazeem Olaigbe ve Felipe Augusto ilk 11'i ile mücadele etti.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Anthony Nwakaeme, Danylo Sikan, Onuralp Çakıroğlu, Turan Deniz Tuncer, Yakuphan Sarıalioğlu, Cihan Çanak, Salih Malkoçoğlu ve Taha Emre İnce yer aldı.

Tekke, son oynadıkları Gençlerbirliği maçında sahaya sürdüğü Stefan Savic'i kadroya almazken, Sikan'ı ise yedek oturttu. TÜMOSAN Konyaspor'a kiralanan Arif Boşluk da Gençlerbirliği maçında ilk 11'de görev almıştı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, bu oyuncuların yerine Serdar Saatçı, Folcarelli ile Olaigbe ile maça başladı.