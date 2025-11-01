Galatasaray, Trabzonspor’u konuk ediyor: Muhtemel 11’ler

Süper Lig’de oynanacak kritik derbi öncesinde gözler iki teknik adamın kadro tercihine çevrildi.



Trabzonspor’da özellikle Augusto ve Onuachu’nun performansı dikkat çekerken Galatasaray ise derbide Osimhen, Sara, Barış ve Sane gibi isimlerle fark yaratmaya çalışacak.



Okan Buruk'un ekibinde Davinson Sanchez cezalı, İlkay Gündoğan'ın tedavisi sürüyor. Wilfred Singo'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Galatasaray - Trabzonspor derbisi bugün (1 Kasım) saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



GALATASARAY 5 PUAN FARKLA LİDER



Ev sahibi ekip bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çeken tek puan kaybını Beşiktaş derbisinde yapan, sarı-kırmızılılar topladığı 28 puanla zirvede yer alıyor.



Trabzonspor ise geride kalan 10 haftada çıktığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazandı.



Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek farkı 2’ye düşürmeyi hedefliyor.

