Galatasaray, Trabzonspor’u konuk ediyor: Muhtemel 11’ler
Bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray, 11. hafta mücadelesinde Trabzonspor’u konuk ediyor. Fatih Tekke yönetiminde yakaladığı form grafiğiyle dikkat çeken bordo-mavililer, deplasmanda üç puan hesapları yapıyor.
Süper Lig’de oynanacak kritik derbi öncesinde gözler iki teknik adamın kadro tercihine çevrildi.
Trabzonspor’da özellikle Augusto ve Onuachu’nun performansı dikkat çekerken Galatasaray ise derbide Osimhen, Sara, Barış ve Sane gibi isimlerle fark yaratmaya çalışacak.
Okan Buruk'un ekibinde Davinson Sanchez cezalı, İlkay Gündoğan'ın tedavisi sürüyor. Wilfred Singo'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Galatasaray - Trabzonspor derbisi bugün (1 Kasım) saat 20:00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY 5 PUAN FARKLA LİDER
Ev sahibi ekip bu sezon ligde gösterdiği performansla dikkat çeken tek puan kaybını Beşiktaş derbisinde yapan, sarı-kırmızılılar topladığı 28 puanla zirvede yer alıyor.
Trabzonspor ise geride kalan 10 haftada çıktığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Bordo-mavililer, ligde oynadığı son 4 karşılaşmayı kazandı.
Trabzonspor, zorlu deplasmandan 3 puanla dönerek farkı 2’ye düşürmeyi hedefliyor.
GALATASARAY - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Kaan, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış ve Osimhen.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Zubkov, Oulai, Augusto ve Onuachu.
SÜPER LİG’DE 105. RANDEVU
Galatasaray ile Trabzonspor, ligde bugün 105. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 104 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.
GALATASARAY SON 6 MAÇI KAZANDI
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor ile oynadığı son 6 maçı galip tamamladı. Galatasaray, 2022-2023 sezonunun ilk yarısında 0-0 berabere kaldığı rakibini sonrasındaki 6 müsabakada da yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda sırasıyla 2-1, 2-0, 5-1, 4-3, 2-0 ve 3-0'lık galibiyetler elde etti.
TRABZONSPOR GALİBİYET SERİSİ PEŞİNDE
Ligin son 4 haftasında kazanan Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı da mağlup etmesi halinde şampiyon olduğu 2021-2022 sezonun ardından ilk kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayacak.
