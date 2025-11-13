Galatasaray transferde çok büyük oynuyor, 60 milyon euro'luk imza planı

Sarı-kırmızılıların ocak ayında döneminde bir girişim yapacağı belirtilirken, 21 yaşındaki futbolcunun maliyetinin oldukça yüksek olduğu ve bu nedenle transferin bir hayli zor duruma gireceği kaydedildi.

SERBEST KALMA BEDELİ 80 MİLYON EURO

Serbest kalma bedeli 80 milyon euro olarak belirlenen Fildişili futbolcu için Sporting'in en az 60 milyon euro'luk teklifleri dikkate alacağı vurgulandı.