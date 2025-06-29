Galatasaray transferi açıkladı: Jerome Robinson

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Jerome Robinson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.



Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray, NBA ve Avrupa arenasında edindiği tecrübe dikkat çeken Jerome Robinson ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Boston College’dan NBA draftına, NBA’den Fransa Ligi’ne ve şimdi de İstanbul’a uzanan bu yolculukta 1.97’lik boyu, çok yönlü oyun tarzı ve lider özellikleriyle Galatasaray formasını giyecek olan Amerikalı şutör oyun kurucuya başarılarla dolu bir sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz" denildi.



2018 NBA draftında Los Angeles Clippers tarafından 1. tur 13. sıradan seçilen 28 yaşındaki basketbolcu Clippers dışında Washington Wizards ve Golden State Warriors'ta da forma giydi. Jerome Robinson, son olarak ise Fransız ekibi Saint-Quentin Basket-Ball'da oynadı ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 13.1 sayı, 3.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.